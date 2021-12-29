В 2022 году цены на стройматериалы в России могут вырасти до 10%

Увеличение цен коснется отделочных стройматериалов и древесных плит.

В Ассоциации мебельных и деревоперерабатывающих предприятий России (АМДПР) прогнозируют рост цен на стройматериалы в 2022 году. Их стоимость может вырасти до 10%, пишут "Известия".

Цены могут вырасти на отделочные стройматериалы и древесные плиты. Стоимость может стать выше в связи с повышением ввозной пошлины на меламин. Это компонент, которые используется для производства данных материалов. Предполагается, что размер пошлины увеличится почти до 20%.

Представители АМДПР обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и попросили разобраться в вопросе, не допустив формирования монополии. Ранее размер пошлины предложили увеличить в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). ФАС в настоящее время заявление рассматривает.

Ранее мы писали, что в Минэкономразвития рост ВВП России в 2021 году оценили в 4,6%.

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