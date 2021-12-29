В Минэкономразвития рост ВВП России в 2021 году оценили в 4,6%

Таким образом полностью удалось компенсировать снижение на 2,7% в 2020 году.

Минэкономразвития оценило рост ВВП России за 2021 год. Отмечается, что ВВП вырос на 4,6%. Информация об этом появилась в отчете ведомства.

По оценке Минэкономразвития России, в 2021 году ВВП вырос на 4,6 процента, полностью компенсировав снижение на 2,7 процента в 2020 году, — сообщает ведомство.

Отмечается, что цифра оказалась выше прогноз в 4,2%, который был сделан в сентябре. При этом в докладе говорится, что в декабре 2021 года темпы роста ВВП замедлились. В декабре показатель составил 4,3%. Для сравнения, в ноябре он равнялся 5,3%.

В ведомстве сообщили, что в четвертом квартале 2021 года ВВП России вырос на 4,8%.

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