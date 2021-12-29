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В 2022 году срок выдачи потребкредитов могут ограничить пятью годами
Сегодня, 9:07
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В 2022 году срок выдачи потребкредитов могут ограничить пятью годами

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Закон планируется рассмотреть в первом чтении в марте.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал "Известиям", что в 2022 году максимальный срок выдачи потребкредитов хотят ограничить пятью годами. Соответствующий законопроект ммогут принять весной.

Аксаков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлев в конце декабря внесли законопроект в Госдуму. Нижняя палата планирует рассмотреть его в марте в первом чтении. Аксаков отметил, что до конца весенней сессии Госдумы документ должен быть принят во всех трех чтениях.

Отмечается, что банки должны будут в расчет полной стоимости ссуд включать любые платежи в пользу кредитора, а также предлагать альтернативные варианты ссуд без приобретения допуслуг. По информации издания, данную инициативу поддержали в Банке России и Минфине.

Данные меры необходимы для того, чтобы не было чрезмерной закредитованности населения. Таким образом снизится долговая нагрузка.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что вложения в криптовалюту могут превратиться в тыкву. 

Фото: pixabay 

Теги: выдача потребкредитов, максимальный срок выдачи потребкредитов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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