В России банки резко сократили выдачи потребкредитов

Произошло это на фоне коронавирусных ограничений.

Банки в России на фоне коронавирусных ограничений сократили объем одобренных кредитов наличными в октябре. Объем сократился до уровня начала 2021 года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на анализ Frank RG.

Отмечается, что ограничения Центробанка также повлияли на выдачи потребкредитов. Аналитики подчеркивают, что в октябре россиянам быо выдано 1,8 млн кредитов наличными, сумма составила 564,4 млрд рублей. По отношению к сентябрю количество новых ссуд сократилось на 8,7%, а объем — на 10,6%.

Такого резкого спада выдач в месячном выражении не наблюдалось с апреля 2020 года. Растет при этом в годовом выражении и необеспеченное кредитование россиян. В октябре показатель составил 20,6%, а в сентябре 30,2%.

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