Германия сообщила о "полной блокаде" российских банков

Новые антироссийские санкции уже ввели США и Великобритания. В Японии собираются заморозить активы трех российских финансовых организаций. Речь идет о банках "Россия", ВЭБ и Промсвязьбанк.

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил о "полной блокаде" российских банков. Также он упомянул о том, что бизнес с Россией практически прекратился. Его слова приводит ТАСС.

Линднер упомянул, что отдельные трансакции через российские банки возможны. Речь шла об оплате газа, а также переводах между компаниями. Новые антироссийские санкции уже ввели США и Великобритания. В Японии собираются заморозить активы трех российских финансовых организаций. Речь идет о банках "Россия", ВЭБ и Промсвязьбанк. Также страна ввела новые санкции против России: запретила выдачу виз некоторым гражданам России, заморозила активы частных лиц и организаций.

В Банке России заверили, что финансовые организации заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях санкций. По мнению регулятора, эти меры можно считать адекватными в сложившейся ситуации.

Ранее мы сообщили, что Минфин США вводит санкции против банков "Открытие", "Новикомбанка" и "Совкомбанка".

Фото: www.handelsblatt.com