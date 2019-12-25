Минфин США вводит санкции против банков "Открытие", "Новикомбанка" и "Совкомбанка"

Новый пакет санкций ограничит российский сектор финансовых услуг и снизит способность других экономических секторов получать доступ к рынкам.

Министерство финансов США одобрило пакет санкций против российских банков "Открытие", "Новикомбанка" и "Совкомбанка". Об этом сказано в письменном заявлении финансового ведомства.

Представители Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США подчеркнули, что эти финансовые учреждения играют большую роль в экономике России. Их совокупные активы составляют около $80 миллиардов. Новый пакет санкций ограничит российский сектор финансовых услуг и снизит способность других экономических секторов получать доступ к рынкам. Кроме того, российским финансовым организациям станет сложнее привлекать инвестиции и использовать американскую национальную валюту.

Санкции затрагивают активы финансовых организаций, имеющих отношение к системе США. Американцы не смогут заключать с ними контракты и вести дела. В Минфине США подчеркнули, что рестрикции касаются суммарно 34 различных дочерних структур указанных российских банков.

Ранее мы сообщили, что на открытии торгов фондовый рынок России вырос на 23-27%.

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