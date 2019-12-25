На открытии торгов фондовый рынок России вырос на 23-27%

В связи с ростом индексов более чем на 15% Мосбиржа запустила дискретный аукцион по акциям и депозитарным распискам. Курс доллара по отношению к рублю составляет 83,65, евро – 93,73.

В пятницу, 25 февраля, фондовый рынок России резко вырос после падения. В 10:10 мск российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 23,4% - до 2539,71 пунктов, РТС вырос на 27,93% - до 950,37 пункта. По состоянию на 10:20 мск, индекс Мосбиржи поднялся на 23,91% - до 2520 пунктов, РТС подскочил на 28,30% - до 953 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов. В связи с ростом индексов более чем на 15% Мосбиржа запустила дискретный аукцион по акциям и депозитарным распискам. Курс доллара по отношению к рублю составляет 83,65, евро – 93,73.

Напомним, что в четверг на Украине началась специальная военная операция, организованная по решению президента РФ Владимира Путина. На фоне этого произошел крупнейший за 12 лет обвал рынка. Индекс Мосбиржи упал на 10,5%, опустившись до 3 тыс. пунктов.

Ранее мы сообщили, что российские миллиардеры потеряли $39 миллиардов из-за обвала рынка.

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