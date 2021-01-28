Российские миллиардеры потеряли $39 миллиардов из-за обвала рынка

Forbes подсчитал, что с 16 февраля российские миллиардеры обеднели на $90 миллиардов.

Миллиардеры из России потеряли около $39 миллиардов из-за обвала рынка. Больше всех пострадало состояние президента "Лукойла" Вагита Алекперова. Об этом сообщил Forbes.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Донбасса. Из-за этого США, Евросоюз и ряд других стран начали применять санкции в отношении крупнейших российских банков и организаций. Forbes подсчитал, что с 16 февраля российские миллиардеры обеднели на $90 миллиардов. Так, например, состояние Вагита Алекперова сократилось на 15,4% ($3,8 миллиарда), Алексея Мордашова (основной бенефициар "Северстали") – на 11,3% - ($3,3 миллиарда), а Сулеймана Керимова (компания "Полюс") – на 18,2% ($2,6 миллиарда).

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия остается частью мировой экономики.

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