Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $5,4 млрд

Состояние российских миллиардеров с начала 2026 года выросло на 5,4 млрд долларов. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Лидером среди российских миллиардеров стал генеральный директор "Севергрупп" Алексей Мордашов. Его состояние увеличилось примерно на 1 млрд долларов и составило 27,3 млрд. Второе место занял один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, чей капитал 27 млрд долларов (+610 млн). Тройку лидеров замыкает совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов с показателем 25 млрд (+2,4 млрд).

В общем рейтинге мировых миллиардеров лидирующую позицию удерживает владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Его состояние выросло до 666 млрд долларов. Далее идут сооснователи Google Ларри Пейдж (268 млрд) и Сергей Брин (249 млрд).

