Путин: Россия остается частью мировой экономики

Глава РФ рассказал о рестрикциях и санкциях Запада.

Российский президент Владимир Путин заверил, что Россия остается частью мировой экономики, несмотря на вводимые против страны западные санкции. Такое заявление глава государства сделал во время рабочей встречи с деловыми кругами РФ. Политик заострил свое внимание на том, что правительство готовилось к происходящему сейчас заранее.

Мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой мы сами чувствуем себя частью. Мы не собираемся наносить ущерб системе мирового хозяйства, в которой мы сами находимся. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны добавил, что "все мы понимаем"в каком мире живем и при каких условиях, поэтому кабмин подготовил меры реакции на западные рестрикции и санкционную политику. По словам Владимира Путина, западные страны должны понять, что не следует ставить перед собой задачу выталкивать российскую сторону из глобальной экономической системы.

Песков заявил, что реакция сферы финансов на военную операцию была предсказуемой.

Фото и видео: YouTube / Россия-24

