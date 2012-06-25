Песков заявил, что реакция сферы финансов на военную операцию была предсказуемой

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, "был создан необходимый запас прочности". Предприняты необходимые меры, которые позволят сгладить ситуацию.

Реакция финансовой сферы на решение о военной операции на территории Донбасса была предсказуемой. С таким мнением перед журналистами выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, со стороны российских властей сделано все возможное, чтобы этот период был максимально кратким. Предприняты необходимые меры, которые позволят сгладить ситуацию. Как отметил Песков, "был создан необходимый запас прочности". Однако, по прогнозу представителя Кремля, совсем скоро эта ситуация выровняется и примет более спокойный, осознанный характер.

Напомним, что в четверг президент РФ Владимир Путин решил начать специальную операцию по демилитаризации Украины. Он выступил с обращением к россиянам, в котором упомянул, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий".

Ранее Песков упомянул, что Россия готова к диалогу с Украиной при одном условии.

Фото: kremlin.ru