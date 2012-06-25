  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Песков: Россия готова к диалогу с Украиной при одном условии
Сегодня, 16:17
228
RipeHarvest Добавить в Яндекс.Новости

Песков: Россия готова к диалогу с Украиной при одном условии

0 0

Он напомнил, что Путиным сформировано видение того, что Россия ждет от Украины, чтобы "концептуальные краснолинейные проблемы были решены".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов к переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским, но только при одном условии: если Украина готова говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности. Об этом он сообщил, выступая перед журналистами в четверг, 24 февраля.

Песков напомнил, что Путиным сформировано видение того, что Россия ждет от Украины, чтобы "концептуальные краснолинейные проблемы были решены". По словам пресс-секретаря президента РФ, эти требования сформированы достаточно четко. Россия хочет, чтобы Украина отказалась от систем вооружения и сохраняла нейтральный статус.

Напомним, что в четверг президент РФ Владимир Путин решил начать специальную операцию по демилитаризации Украины. Он выступил с обращением к россиянам, в котором упомянул, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий".

Ранее Песков сообщил, что сроки демилитаризации Украины определит Путин.

Фото: kremlin.ru

Теги: переговоры, песков, россия, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии