Песков: сроки демилитаризации Украины определит Путин

По словам официального представителя Кремля, он не в праве разглашать военную информацию. Единственным источником информации остается министерство обороны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроки специальной операции России по демилитаризации Украины будут определены лично главой государства. Об этом он сказал, выступая перед журналистами в четверг, 24 февраля.

Песков подчеркнул, что процесс демилитаризации будет зависеть от результативности и целесообразности. По словам официального представителя Кремля, он не в праве разглашать военную информацию. Единственным источником информации остается министерство обороны. Как отметил Песков, президент сформировал видение того, каких действий Россия ожидает от Украины. По их мнению, это позволит решить "концептуальные краснолинейные проблемы".

Это нейтральный статус, это отказ от размещения вооружений. Он об этом говорил. И здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее мы сообщили, что спикер Госдумы Володин обвинил НАТО и Евросоюз в войне на Украине.

Фото: kremlin.ru