Спикер Госдумы Володин обвинил НАТО и Евросоюз в войне на Украине

Как отметил председатель Госдумы, именно Вашингтон создал ситуацию, в которой мир неминуемо столкнулся с большой войной.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на своей официальной странице в Telegram-канале написал, что США, расширяя НАТО на восток, перечеркнули соглашения и договоренности прошлых лет.

Володин заключил, что решать вопросы своей безопасности нельзя за счет безопасности других. По его мнению, опасения подтвердились после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании обладать ядерным потенциалом. Как отметил председатель Госдумы, именно Вашингтон создал ситуацию, в которой мир неминуемо столкнулся с большой войной. Брюссель и Вашингтон приняли совместное решение по предложенным Россией вопросам глобальной безопасности. В публикации Володин упомянул, что Киев в течение 8 лет отказывался от выполнения Минских соглашений.

Демилитаризация Украины – единственный оставшийся путь. Путь, который позволит предотвратить войну в Европе. Единственная возможность остановить бойню и гуманитарную катастрофу. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

В завершении Володин выступил с обращением к украинцам. Он подчеркнул, что действия России направлены исключительно на защиту мира. По его словам, "мирным гражданам спецоперация ничем не грозит".

Ранее мы сообщили, что представитель МИД КНР Чуньин отказалась называть события на Украине вторжением.

Фото: duma.gov.ru