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В России предложили отменить комиссию для физлиц за внутрибанковские денежные переводы
Сегодня, 8:19
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В России предложили отменить комиссию для физлиц за внутрибанковские денежные переводы

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По словам эксперта, при онлайн-операциях россияне теряют финансы или выбирают наличные.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предлагает отменить комиссию для физических лиц за внутрибанковские денежные переводы. Письмо уже было направлено на имя главы Банка Росссии Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщает RT.

По мнению Орлова, одним из способов снижения заболеваемости коронавирусом является ограничение контактов. С этим, в том числе, помогает и система интернет-банкинга.

По словам политолога, некоторые российские банки взимают комиссию за внутрибанковские денежные переводы между физическими лицами. По этой причине россияне либо теряют деньги, либо выбирают наличные.

Ранее эксперты прокомментировали поднятие ключевой ставки ЦБ. Отметим, что она выросла до 9,5% годовых. 

Фото: pixabay 

 

Теги: денежные переводы, комиссия за банковские переводы, российские банки
Категории: Лента новостей, Новости России,

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