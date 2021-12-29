Эксперты прокомментировали поднятие ключевой ставки ЦБ

Она выросла до 9,5%.

Центральный банк в восьмой раз подряд поднял ключевую ставку. В этот раз она выросла с 8,5% до 9,5%. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали это событие.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, перелома в динамике инфляции не произошло. Причиной стал "нарастающий дисбаланс в экономике".

В результате требуется более жёсткая денежно-кредитная политика, чем мы предполагали раньше. При этом возвращение целевой инфляции к 4% мы ожидаем теперь только в середине следующего года. Эльвира Набиуллина.

Эксперты отметили, что промышленники и предприниматели обычно критикуют решения ЦБ о повышении ставки, так как удорожание кредита тормозит экономический рост. Для них появился еще один аргумент: Центробанку не удается остановить инфляцию, так как она имеет зарубежное происхождение. Авторы Telegram-канала обратили внимание на то, что ЦБ РФ при выборе между подавлением инфляции и экономическим ростом всегда предпочитает первое.

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