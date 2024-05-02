Дропперам запретили переводить больше 100 тысяч рублей

Мера коснется тех людей, сведения о которых есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях.

Дропперам запретили переводить себе и другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает "РИА Новости".

Закон вступил в силу с 15 мая. Мера коснется тех людей, сведения о которых есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях. Если такие сведения попадают в базу данных регулятора, банк может приостановить действие карты клиента или закрыть доступ к онлайн-банкингу. В ином случае для него вводится лимит на переводы.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в разбое на банк, совершенном 12 лет назад.

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