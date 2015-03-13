В Москве задержали подозреваемого в разбое на банк, совершенном 12 лет назад

Полиция нашли одного из преступников, его товарищи все еще разыскиваются.

Российские правоохранительные органы на территории столицы спустя 12 лет установили и задержали жителя города Подольска, подозреваемого в разбойном нападении на офис банка. Соответствующее заявление через социальные сети сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она указала, что в ноябре 2012 года неизвестные лица проникли в помещение кредитно-финансовой организации, расположенной на улице Народного Ополчения. Там они напали на двух охранников и нанесли потерпевшим телесные повреждения. затем злоумышленники вскрыли банкомат, похитили из него около семи миллионов рублей и скрылись с места преступления. Установить личности и задержать сообщников по горячим следам оперативникам не удалось. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ.

В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет полицейские установили одного из подозреваемых и задержали его на территории Московской области. пресс-служба МВД РФ по региону

В пресс-службе полиции уточнили, что такая ситуация стала возможна благодаря проведенным дополнительным лабораторным экспертизам, в том числе молекулярно-генетическим текстам. Фигуранту расследования в настоящее время предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. МВД устанавливает соучастников преступления.

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Фото и видео: МВД Медиа