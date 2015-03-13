На проспекте Ветеранов водитель Geely сбил женщину с ребёнком: возбуждено уголовное дело

Водитель, который за 2025 год уже 12 раз нарушал ПДД, задержан.

Полиция возбудила уголовное дело и задержала водителя, сбившего женщину с маленьким ребенком на проспекте Ветеранов. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленинградской области.

У дома 171 корпус 5 по проспекту Ветеранов около восьми часов вечера 13 мая 69-летний водитель Geely Атлас в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на мальчика 2023 года рождения, который переходил пешеходный переход, держась за руку с мамой.

В результате наезда ребенок с различными травмами в тяжелом состоянии госпитализирован. Предполагаемый виновник аварии за 2025 год 12 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель задержан.

Фото: Telegram/ Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург