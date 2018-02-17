Банки с 1 июля начнут указывать ИНН при переводах через СБП

Банки России с 1 июля начнут указывать ИНН при переводах черер Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщил руководитель направления "Антифрод СБП" операционно-технологического департамента НСПК Никита Юрков во время форума НСПК "Антифродум 2026". Его слова приводит ТАСС.

По его словам, данное решение направлено на борьбу с дропперами. Использование ИНН как универсального идентификатора позволит выявлять риски по операциям. Кроме того, эта мера усложнит дропперам обход ранее введенных ограничений. Юрков назвал ИНН "практически незаменимым реквизитом" для борьбы с мошенниками.

В отношении выявленного дроппера вводятся определенные ограничения. Что происходит дальше? Он может сменить номер телефона, перевыпустить банковскую карту, открыть новый банковский счет, переоформить паспорт и так далее. И здесь ИНН является тем реквизитом, который практически незаменим. Никита Юрков, руководитель направления "Антифрод СБП"

Ранее мы сообщали, что ЦБ может рассмотреть дальнейшее снижение ставки на предстоящем заседании.

