Минфин ФРГ Линднер допустил введение санкций против Путина и Лаврова

В Германии убеждены, что такая мера необходима, поскольку российский лидер и глава внешнеполитического ведомства несут "личную ответственность за нарушающую международное право наступательную войну".

Необходимо ввести персональные санкции против президента РФ Владимира Путина и его коллеги из МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на выступление министра финансов ФРГ Кристиана Линднера на внеочередном саммите глав МИД ЕС в Париже.

В Германии убеждены, что такая мера необходима, поскольку российский лидер и глава внешнеполитического ведомства несут "личную ответственность за нарушающую международное право наступательную войну". Линднер подчеркнул, что Берлин считает "доступным" отключение России от межбанковской системы SWIFT. Это может произойти в случае, если страны ЕС придут к единому мнению. Так Западу удастся оказаться дополнительное давление на Россию.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. Он потребовал от украинских военных сдать оружие и не выполнять преступных приказов. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

Ранее мы сообщили, что Зеленский призвал отправляться на Украину для "защиты Европы".

Фото: Twitter / TRT World Now