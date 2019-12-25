Зеленский призвал отправляться на Украину для "защиты Европы"

Глава Украины призвал европейцев идти защищать Киев.

Украинский президент Владимир Зеленский призвал европейцев отправляться на Украину для "защиты Европы". Такое заявление глава государства сделал во время нового брифинга с журналистами, который прошел днем 25 февраля. В первую очередь политик записал обращение к гражданам ЕС, которые имеют опыт ведения боя.

Если вы в Европе имеете боевой опыт и не хотите смотреть на нерешительность политиков, вы можете прибыть в наше государство и вместе с нами защищать Европу. Владимир Зеленский, президент Украины

Лидер страны подчеркнул, что пока что государственные институции Европы не спешат с реальной и очень мощной поддержкой Украины, но каждый европейский житель способен самостоятельно прийти в посольство Украины в своей страны и предложить помощь. Зеленский призвал граждан Европы требовать от национальных правительств предоставить Киеву больше материальной и военной поддержки.

Зеленский предложил Путину переговоры.

Фото и видео: Facebook / Володимир Зеленський

