Зеленский призвал отправляться на Украину для "защиты Европы"

Украинский президент Владимир Зеленский призвал европейцев отправляться на Украину для "защиты Европы". Такое заявление глава государства сделал во время нового брифинга с журналистами, который прошел днем 25 февраля. В первую очередь политик записал обращение к гражданам ЕС, которые имеют опыт ведения боя.
Если вы в Европе имеете боевой опыт и не хотите смотреть на нерешительность политиков, вы можете прибыть в наше государство и вместе с нами защищать Европу.
Владимир Зеленский, президент Украины
Лидер страны подчеркнул, что пока что государственные институции Европы не спешат с реальной и очень мощной поддержкой Украины, но каждый европейский житель способен самостоятельно прийти в посольство Украины в своей страны и предложить помощь. Зеленский призвал граждан Европы требовать от национальных правительств предоставить Киеву больше материальной и военной поддержки.
Зеленский предложил Путину переговоры.
Фото и видео: Facebook / Володимир Зеленський
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