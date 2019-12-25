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Зеленский предложил Путину переговоры
Сегодня, 14:46
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Зеленский предложил Путину переговоры

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Президент Украины надеется, что стороны смогут избежать гибели людей.

Украинский президент Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину переговоры. Об этом глава государства рассказал во время нового дневного брифинга с журналистами.

Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей.

Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее в другом своем видеообращении, которое вышло в ночь на 25 февраля, политик заявил о том, что готов провести с Россией переговоры о нейтральном статусе Киева. По мнению главы Украины, Запад и европейские страны боятся давать точный ответ о том, вступит ли Украина в НАТО.

Лавров: Россия готова к переговорам, как только ВСУ сложат оружие.

Фото и видео: Facebook / Володимир Зеленський

Теги: владимир зеленский, военная операция, встреча путина и зеленского, донбасс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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