Зеленский предложил Путину переговоры

Президент Украины надеется, что стороны смогут избежать гибели людей.

Украинский президент Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину переговоры. Об этом глава государства рассказал во время нового дневного брифинга с журналистами.

Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее в другом своем видеообращении, которое вышло в ночь на 25 февраля, политик заявил о том, что готов провести с Россией переговоры о нейтральном статусе Киева. По мнению главы Украины, Запад и европейские страны боятся давать точный ответ о том, вступит ли Украина в НАТО.

Лавров: Россия готова к переговорам, как только ВСУ сложат оружие.

Фото и видео: Facebook / Володимир Зеленський