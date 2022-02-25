Лавров: Россия готова к переговорам, как только ВСУ сложат оружие

МИД РФ призвала Зеленского дать украинскому народу право на свободу и самоопределение.

Россия готова к переговорам, как только Вооруженные силы Украины сложат оружие. Об этом на пресс-конференции с журналистами рассказал глава внешнеполитического ведомства. Сергей Лавров рассказал, чем страна займется после завершения специальной военной операции по демилитаризации страны.

Мы выступаем за то, чтобы освободив Украину от милитаризма и неонацизма предоставить возможность всем народам, проживающим в этой стране, самим определять свое будущее без какого-либо давления извне. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник добавил, что российские дипломаты готовы к переговорам, если киевский режим откликнется на призыв президента Владимира Путина на то, чтобы прекратить сопротивление. Москва не собирается нападать на Украину, угнетать страну. Лавров добавил, что люди "пускай возвращаются в семьи". Он призвал Зеленского дать возможность украинскому народу самому выбирать свою судьбу.

МИД РФ Лавров: операция в Донбассе позволит украинцам определять свое будущее.

Фото и видео: МИД России

