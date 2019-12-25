МИД РФ Лавров: операция в Донбассе позволит украинцам определять свое будущее

Россия намерена обеспечить демилитаризацию Украины.

Операция в Донбассе позволит украинцам определять свое будущее. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Россия намерена обеспечить демилитаризацию Украины. Он напомнил, как Россия и Украина страдали от нацизма. Нет возможности "закрывать глаза и смотреть легкомысленно".

Напомним, что в четверг утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Донбасса. В телеобращении к россиянам он упомянул, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий" со стороны России.

Ранее мы сообщили, что Меркель осудила российскую военную операцию на Украине.

Фото: kremlin.ru