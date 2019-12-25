Меркель осудила российскую военную операцию на Украине

По мнению бывшей главы правительства Германии, война должна немедленно прекратиться. Кроме того, она считает, что Россия нарушила территориальную целостность и суверенитет этого независимого государства.

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель оценила ситуацию вокруг Украины. Она назвала это "переломным событием в истории Европы после окончания холодной войны. Слова бывшей главы правительства Германии приводит агентство DPA.

Меркель отметила, что "агрессивная война со стороны России" является нарушением международного права и "самым решительным образом" осудила их. Меркель солидарна с народом и властями Украины. Она полностью поддерживает усилия федерального правительства Германии, Евросоюза, США и партнеров в Группе семи (G7), а также НАТО и ООН. По мнению бывшей главы правительства Германии, война должна немедленно прекратиться. Кроме того, она считает, что Россия нарушила территориальную целостность и суверенитет этого независимого государства.

Напомним, что Меркель занимала пост канцлера ФРГ, когда в 2014 году произошел государственный переворот на Украине. После него были заключены Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее Германия сообщила о "полной блокаде" российских банков.

Фото: kremlin.ru