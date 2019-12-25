  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Госдума повысила порог для размена денег без паспорта
Сегодня, 13:10
113
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

Госдума повысила порог для размена денег без паспорта

0 0

Закон увеличивает с 15 до 40 тысяч рублей пороговую сумму операций по размену банкнот.

Государственная дума приняла закон, который разрешает банкам не проводить идентификацию граждан при размене/замене банкнот или монет на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей. Ранее порог составлял 15 тысяч рублей.

Документ был внесен группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета ГД по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Данный закон призван упростить процедуру взаимодействия физлиц с кредитными организациями в части операций по обмену и замене банкнот.

Теперь гражданам России не нужно будет предъявлять паспорт, чтобы проводить вышеуказанные операции. Однако, если сумма превышает 40 тысяч рублей, но не достигает 100 тысяч рублей, то в таком случае будет осуществляться упрощенная идентификация клиента.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Ранее Госдума приняла закон об условиях для выплаты пособий детям-сиротам.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума, замена банкнот, размен денег
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии