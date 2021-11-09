Госдума приняла закон об условиях для выплаты пособий детям-сиротам

Депутаты приняли в третьем чтении правки в федеральный закон "О занятости населения".

Госдума России приняла закон об условиях для выплаты пособий детям-сиротам. Депутаты нижней палаты парламента приняли документ в окончательном третьем чтении во время пленарного заседания. Рассматривался вопрос уравнения прав для получения повышенных выплат по безработице несовершеннолетних сирот, которые работали во время учебы по направлению службы занятости, а также тех, кто трудился без данного направления. Правки будут внесены в статью 34.11 ФЗ "О занятости населения".

Предлагаются к изменения, позволяющие упорядочить возможность получения пособия для всех лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имели временную занятость во время прохождения очного обучения. пояснительная записка к законопроекту

По мнению создателей документа, внесение правок необходимо ради обеспечения равных условий получения повышенного социального пособия для детей-сирот, а также законопроект увеличит доступность государственной поддержки для указанной категории граждан.

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