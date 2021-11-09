Госдума приняла закон о допгарантиях для ухаживающих за инвалидами I группы

Сотрудникам будут предоставляться дополнительные отпуска.

Госдума России приняла закон о дополнительных гарантиях трудовых прав для ухаживающих за инвалидами I группы. Документ принят в завершающем третьем чтении на пленарном заседании в нижней палате парламента. Авторами поправок выступили вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, руководитель думского комитета по социальной политике Инна Святенко, а также заместитель политика Мохмад Ахмадов.

Напомним, что принятый законопроект подразумевает включение работников, которые осуществляют уход за людьми с ограниченными возможностями (инвалиды I группы) в перечень тех лиц, которым по коллективному соглашению могут устанавливаться дополнительные отпуска на ежегодной основе. При этом эти отпуска должны предоставляться без сохранения оплаты труда, но в удобно для самих сотрудников время. Общая продолжительность допотпуска составляет 14 дней.

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Фото и видео: YouTube / Россия 24