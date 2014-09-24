Законопроект будет рассмотрен в ГД в первом чтении 9 ноября.

Законодательные собрания регионов смогут определять число сроков губернаторов. Об этом журналистам рассказал глава профильного комитета Государственной Думы РФ по вопросам государственного строительства и законодательству Павел Крашенинников. Эксперт выступил с заявлением на заседании Ассамблеи регионального отделения "Депутатская вертикаль" в Свердловской области.

Я хочу подчеркнуть, что мы через неделю мы будем рассматривать его в первом чтении. ИИ я надеюсь, что в декабре мы примем этот закон. Работа велась сразу после принятия основного закона, проект еще не сильно проработан. Павел Крашенинников, депутат ГД РФ

Известно, что законопроект будет рассмотрен в рамкахи первого чтения на пленарном заседании в нижней палате парламента 9 ноября. Речь идет о документе "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ". Крашенинников уверен, что депутатам требуется не просто внести правки, а подготовить новый закон. Из закона о региональной власти вытекает закон о местном самоуправлении.

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Фото: Piter.tv