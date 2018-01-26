Госдума одобрила увеличение МРОТ в 2022 году

МРОТ вырастет на 6,4%.

С 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 6,4%, до 13 тыс. 617 рублей. Законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Ко второму чтению темпы роста могут увеличиться - депутаты хотят учесть реальную инфляцию.

Как сообщила депутатам замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова, расходы на повышение зарплат сотрудников бюджетной сферы в следующем году вырастут на 17,2 млрд рублей в связи с принятием законопроекта.

Замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в свою очередь сказал, что ко второму чтению законопроект нужно доработать.

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