Бизнес выступил против ежегодного повышения МРОТ

Ранее в ФНПР предложили ежегодно увеличивать МРОТ и медианную зарплату на один процентный пункт.

В России представители бизнеса выступили против инициативы о повышении МРОТ и медианной зарплаты на один процентный пункт каждый год. Об этом пишут "Ведомости".

Ранее с инициативой ежегодно увеличивать МРОТ и медианную зарплату выступили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Работодатели из тарифообразующих отраслей не готовы поддержать увеличение соотношения МРОТа и медианной зарплаты. Основным аргументом бизнеса был риск повышения тарифов, а также ускорение инфляции, — говорится в сообщении.

Представители РЖД объединения работодателей в сфере энергетики "ЭРА России" высказали аналогичную позицию.

Петербуржцы считают, что МРОТ должен быть в три раза больше. Опрошенные назвали сумму 38,3 тысячи рублей.

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