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Бизнес выступил против ежегодного повышения МРОТ
Сегодня, 11:15
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Бизнес выступил против ежегодного повышения МРОТ

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Ранее в ФНПР предложили ежегодно увеличивать МРОТ и медианную зарплату на один процентный пункт.

В России представители бизнеса выступили против инициативы о повышении МРОТ и медианной зарплаты на один процентный пункт каждый год. Об этом пишут "Ведомости".

Ранее с инициативой ежегодно увеличивать МРОТ и медианную зарплату выступили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Работодатели из тарифообразующих отраслей не готовы поддержать увеличение соотношения МРОТа и медианной зарплаты. Основным аргументом бизнеса был риск повышения тарифов, а также ускорение инфляции, —  говорится в сообщении. 

Представители РЖД объединения работодателей в сфере энергетики "ЭРА России" высказали аналогичную позицию.

Петербуржцы считают, что МРОТ должен быть в три раза больше. Опрошенные назвали сумму 38,3 тысячи рублей. 

Фото: pixabay 

Теги: бизнес, медианная зарплата, повышение мрот
Категории: Лента новостей, Новости России,

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