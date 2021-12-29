Петербуржцы считают, что МРОТ должен быть в три раза больше

Жители Петербурга считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять 38,3 тысячи рублей. Это на 2,8 тысяч больше, чем в конце прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.
С 1 января величина федерального МРОТ выросла до 13 890 рублей. Однако жители мегаполисов считают, что этот показатель должен быть выше фактического в три раза.
Величина МРОТ определяет минимальный уровень зарплаты в регионах, а также влияет на размер государственных выплат и пособий.
По запросам к уровню МРОТ Петербург занимает четвертое место. В тройке лидеров Москва (42,1 тысячи), Владивосток (40,5 тысячи) и Хабаровск (38,8 тысячи). Самые скромные ожидания у жителей Ижевска и Саратова (по 31,6 тысячи).
Ранее петербуржцы поделились планами на 2022 год.
Фото: pexels.com
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