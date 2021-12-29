Петербуржцы считают, что МРОТ должен быть в три раза больше

С 1 января величина федерального минимального размера оплаты труда выросла до 13 890 рублей.

Жители Петербурга считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять 38,3 тысячи рублей. Это на 2,8 тысяч больше, чем в конце прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

С 1 января величина федерального МРОТ выросла до 13 890 рублей. Однако жители мегаполисов считают, что этот показатель должен быть выше фактического в три раза.

Величина МРОТ определяет минимальный уровень зарплаты в регионах, а также влияет на размер государственных выплат и пособий.

По запросам к уровню МРОТ Петербург занимает четвертое место. В тройке лидеров Москва (42,1 тысячи), Владивосток (40,5 тысячи) и Хабаровск (38,8 тысячи). Самые скромные ожидания у жителей Ижевска и Саратова (по 31,6 тысячи).

Ранее петербуржцы поделились планами на 2022 год.

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