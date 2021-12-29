Петербуржцы поделились планами на 2022 год

Для большинства жителей города ключевым приоритетом стала работа.

Жители Петербурга рассказали о своих планах на текущий год. Согласно исследованию HeadHunter, для большинства горожан ключевым приоритетом стала работа.

Активно строить карьеру в 2022 году хотят 59% опрошенных. На втором месте оказалась семья, а на третьем – саморазвитие. Его выбрали в основном представители сферы искусства и медиа.

Еще около 40% петербуржцев хотят уделить внимание здоровью и заняться спортом. 22% решили посвятить больше времени хобби, а 9% – друзьям.

Ранее выяснилось, что 6 из 10 жителей Санкт-Петербурга против введения QR-кодов.

Фото: pexels.com