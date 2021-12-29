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Петербуржцы поделились планами на 2022 год
Сегодня, 9:54
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы поделились планами на 2022 год

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Для большинства жителей города ключевым приоритетом стала работа.

Жители Петербурга рассказали о своих планах на текущий год. Согласно исследованию HeadHunter, для большинства горожан ключевым приоритетом стала работа.

Активно строить карьеру в 2022 году хотят 59% опрошенных. На втором месте оказалась семья, а на третьем – саморазвитие. Его выбрали в основном представители сферы искусства и медиа.

Еще около 40% петербуржцев хотят уделить внимание здоровью и заняться спортом. 22% решили посвятить больше времени хобби, а 9% – друзьям.

Ранее выяснилось, что 6 из 10 жителей Санкт-Петербурга против введения QR-кодов.

Фото: pexels.com

Теги: новый год, опрос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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