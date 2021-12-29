Выяснилось, что 6 из 10 жителей Санкт-Петербурга против введения QR-кодов

Пока Госдума обсуждает законопроект о введении QR-кодов, горожане высказывают свое мнение об обязательной вакцинации.

Стало известно, что 6 из 10 жителей Северной столицы не одобряют введение QR-кодов. Об этом сообщили на портале исследовательской компании SuperJob, сотрудники которой провели опрос.

В Петербурге 58% жителей считают необходимым введение QR-кодов в местах проведения массовых мероприятий. 24% горожан считают, что наличие сертификата о вакцинации нужно проверять у пассажиров самолетов, еще 23% респондентов полагают, что QR-коды должны предъявлять пассажиры поездов. Всего пятая часть опрошенных считает, что в ресторанах тоже нужна система сканирования сертификатов. 19% петербуржцев согласны с тем, что наличие кода, подтверждающего иммунизацию к COVID-19, необходимо при посещении учреждений культуры.

Отметим, что 58% жителей города на Неве против введения системы QR-кодов. Еще 9% затруднились ответить.

В Петербурге к ресторанному QR-бойкоту присоединились 150 заведений. Бизнесмен Александр Коновалов открыл "карту сопротивления", на которой отображены рестораны, отказавшиеся от проверки QR-кодов у гостей.

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