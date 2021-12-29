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В Петербурге к ресторанному QR-бойкоту присоединились 150 заведений
Сегодня, 10:55
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В Петербурге к ресторанному QR-бойкоту присоединились 150 заведений

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Бизнесмен Александр Коновалов написал стихотворение о сложившей ковидной обстановке в городе.

Ресторатор Александр Коновалов в своем аккаунте в Instagram назвал число заведений общепита, которые игнорируют проверку QR-кодов у посетителей. По словам предпринимателя, в Петербурге таких кафе, баров и ресторанов уже 150. 

В комментариях к посту бизнесмена жительница Пушкина написала, что в указанном на "карте сопротивления" ресторане у нее все-таки проверили наличие сертификата о вакцинации. Коновалов пообещал удалить заведение из списка. 

Отметим, что данные о количестве участников бойкота предприниматель дополнил стихотворным произведением. В нем он вспомнил слова президента РФ Владимира Путина, который заявил, что вакцинация - добровольное решение. Житель Петербурга подчеркнул, что горожане терпят ограничения, но намекнул на возможность массовых протестов, которые сейчас происходят в Казахстане.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге запустили сайт с барами, которые выступают против проверки QR-кодов у гостей.

Фото: Pexels

Теги: qr бойкот, александр коновалов, бизнес, вакцинация, ковидные ограничения, общепит, рестораны спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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