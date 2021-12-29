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Петербургский ресторатор Александр Коновалов заявил, что не будет проверять QR-коды у посетителей
Сегодня, 14:29
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Петербургский ресторатор Александр Коновалов заявил, что не будет проверять QR-коды у посетителей

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Создатель "карты сопротивления" опубликовал пост в Instagram.

Петербургский ресторатор Александр Коновалов объявил бойкот системе проверки QR-кодов в ресторанах. Он заявил, что в своих заведения не будет вводить жесткие ковидные ограничения. Об этом бизнесмен написал в посте на платформе Instagram.

Для меня куриные коды это последний рубеж, отделяющий нашу страну от цифрового концлагеря. Поэтому мои заведения и заведения моих партнеров никогда не будут спрашивать коды у любимых клиентов. 

Александр Коновалов

Кроме того, предприниматель считает, что бизнесменам не стоит массово исполнять "фашистские незаконные постановления". По мнению рестораторы, из-за народного повиновения власти ввели QR-коды.

Ранее на  Piter.tv  сообщили, что в Петербурге коронавирус нашли еще у 1,2 тыс. жителей.

Фото: Pexels

Теги: qr-коды, александр коновалов, беглов, вакцинация, рестораны спб
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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