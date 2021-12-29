В Петербурге коронавирус нашли еще у 1,2 тыс. жителей

Справку о выздоровлении получили тоже 1,2 тыс. горожан.

За сутки в Петербурге заразились COVID-19 более 1,2 тыс. человек. Об этом сообщили в оперативном штабе в четверг, 6 января.

Вылечиться от недуга смогли 1 253 жителя. Ушли из жизни еще 58 больных. В ковидные стационары привезли 316 человек, у них диагностировали тяжелую форму протекания инфекции и пневмонию. В реанимации перевели еще 627 человек. 2 января на Piter.tv сообщали, что уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 упал на новогодних праздниках, тогда в больницы города привозили по 200 пациентов в сутки. Однако за неделю показатели ухудшились.

Напомним, что Беглов заявил, что Петербург не вернется к доковидному образу жизни. Также губернатор рассказал, что в Петербурге коллективного иммунитета пока недостаточно для победы над "омикроном".

Фото: Piter.tv