Уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 упал на новогодних праздниках

До Нового года количество госпитализаций за сутки переваливало за 300.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 2 января. Согласно документу, в петербургских больницах с COVID-19 находятся 5273 человека. За сутки госпитализировали 215 человек.

За сутки коронавирусом в Петербурге официально заболели еще 1468 человек. Из больниц за сутки выписали 128 человек. В реанимации находятся 611 человек, 344 подключены к ИВЛ. Амбулаторно от коронавируса лечатся 20873 человека. Таким образом, общее количество активных больных составляет около 26 тысяч.

Вакцинацию завершили 2,7 млн человек.

Фото: Piter.TV