  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 упал на новогодних праздниках
Сегодня, 15:30
223
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 упал на новогодних праздниках

0 0

До Нового года количество госпитализаций за сутки переваливало за 300.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 2 января. Согласно документу, в петербургских больницах с COVID-19 находятся 5273 человека. За сутки госпитализировали 215 человек. 

За сутки коронавирусом в Петербурге официально заболели еще 1468 человек. Из больниц за сутки выписали 128 человек. В реанимации находятся 611 человек, 344 подключены к ИВЛ. Амбулаторно от коронавируса лечатся 20873 человека. Таким образом, общее количество активных больных составляет около 26 тысяч. 

Вакцинацию завершили 2,7 млн человек. 

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, коронавирус, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии