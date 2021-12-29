За сутки коронавирусом в Петербурге официально заболели еще 1468 человек

Количество смертельных случаев составило 57.

За последние сутки в Петербурге зафиксировали 1468 новых случаев заболевания коронавирусом. Северная столица находится на втором месте по количеству заболевших за день.

По сравнению со вчерашним днем количество новых подтвержденных случаев немного снизилось — на 66. По выздоровлению выписаны 528 человек. Еще 57 человек ушли из жизни.

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 854 910 человек, победили вирус 800 469 человека и 28 149 случаев оказались смертельными.

Ранее независимый аналитик, кандидат биологических наук Алексей Куприянов поделился с Piter.TV мнением о том, работает ли вакцина "Спутник V" против штамма "Омикрон".

Фото: Piter.TV