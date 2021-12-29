В Петербурге коллективного иммунитета недостаточно для победы над "омикроном"

В понедельник, 3 января, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что на сегодняшний день коллективного иммунитета недостаточно для остановки распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом он рассказал в беседе с "РИА Новости".
По словам губернатора Петербурга, коллективный иммунитет сегодня составляет 80% в городе. Этого недостаточно, чтобы остановить новый штамм "омикрон". Он отметил, что это позволило Петербургу пройти четвертый пик увереннее, чем вторую волну в конце 2020-го".
Осенью прошлого года начался сезонный подъем заболеваемости, она увеличилась с 2 тыс. до 3 тыс. новых случаев в сутки. Беглов отмечает, что "сейчас мы находимся на высоком плато".
Губернатор Петербурга рассказал, что система здравоохранения города осенью оказалась полностью готовой к росту нагрузок. Он добавил, что в прошлом году никто не лежал в коридорах красной зоны.
Ранее уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 упал на новогодних праздниках. До Нового года количество госпитализаций за сутки переваливало за 300.
Фото: Piter.tv
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