В Петербурге коллективного иммунитета недостаточно для победы над "омикроном"

По словам губернатора Петербурга, коллективный иммунитет сегодня составляет 80% в городе.

В понедельник, 3 января, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что на сегодняшний день коллективного иммунитета недостаточно для остановки распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом он рассказал в беседе с "РИА Новости".

По словам губернатора Петербурга, коллективный иммунитет сегодня составляет 80% в городе. Этого недостаточно, чтобы остановить новый штамм "омикрон". Он отметил, что это позволило Петербургу пройти четвертый пик увереннее, чем вторую волну в конце 2020-го".

Осенью прошлого года начался сезонный подъем заболеваемости, она увеличилась с 2 тыс. до 3 тыс. новых случаев в сутки. Беглов отмечает, что "сейчас мы находимся на высоком плато".

Губернатор Петербурга рассказал, что система здравоохранения города осенью оказалась полностью готовой к росту нагрузок. Он добавил, что в прошлом году никто не лежал в коридорах красной зоны.

Ранее уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 упал на новогодних праздниках. До Нового года количество госпитализаций за сутки переваливало за 300.

Фото: Piter.tv