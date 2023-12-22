Горячая линия по вопросам вакцинопрофилактики заработала в Петербурге

Специалисты-эпидемиологи управления готовы проконсультировать всех обратившихся в рамках Национального календаря профилактических прививок и иммунизации по эпидемическим показаниям.

С 22 апреля в Петербурге начала работу горячая линия по вопросам вакцинопрофилактики. Горожане могут задать свои вопросы до конца месяца, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты-эпидемиологи управления готовы проконсультировать всех обратившихся в рамках Национального календаря профилактических прививок и иммунизации по эпидемическим показаниям.

Петербуржцам, у которых есть сомнения относительно необходимости вакцинации, а также тем, кто не смог разобраться с календарем прививок, необходимо позвонить по телефонам: 8 (800) 555-49-43, 8 (812) 764-02-48, и и получить консультацию специалистов. Звонки принимаются в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 18:00.

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Фото: Piter.TV