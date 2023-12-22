В Петербурге умер младенец, заболев после вакцинации

Точную причину смерти предстоит выяснить судмедэкспертам.

В Петербурге выясняются обстоятельства смерти 10-месячного мальчика из Фрунзенского района, заболевшего после вакцинации. Об этом стало известно "Фонтанке".

Это третий ребёнок семьи из Узбекистана. По словам родителей, 17 марта малышу сделали плановую прививку от полиомиелита в частной клинике, на следующий день у ребёнка поднялась температура, пропал аппетит. Прибывшие медики скорой сделали ребёнку жаропонижающий укол, ещё днём позже мальчика осматривал педиатр.

Уже 23 марта снова пришлось вызывать медиков, так как у ребёнка начался жар. Медики уехали, снова сделав укол. К вечеру воскресенья и в понедельник утром у мальчика была температура, но он хорошо ел и был активным, поэтому вызывать врачей в очередной раз не стали.

Накануне около полудня младенца с трудом разбудили, так как он был вялым и очень горячим. После жаропонижающего укола фельдшеры скорой увезли мальчика в больницу. По предварительным данным, он уже был в состоянии клинической смерти. Спасти его не удалось. Точную причину смерти предстоит выяснить судмедэкспертам.

Ранее на Альпийском переулке мать уронила младенца во время ссоры с мужем.

Фото: Piter.tv