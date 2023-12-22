  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Альпийском переулке мать уронила младенца во время ссоры с мужем
Сегодня, 9:49
169
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Альпийском переулке мать уронила младенца во время ссоры с мужем

0 0

Прокуратура Фрунзенского района контролирует установление обстоятельств травмирования 3-месячного ребенка.

Прокуратура Фрунзенского района контролирует установление обстоятельств травмирования 3-месячного ребенка во время ссоры родителей. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительной информации, 29 февраля в одной из квартир на Альпийском проспекте между родителями ребенка, находящимся в стадии бракоразводного процесса, возник конфликт, в ходе которого младенец выпал из рук матери. Трёхмесячный ребенок госпитализирован в нейрохирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести.

Ход и результаты проведения доследственной проверки поставлены прокуратурой района на контроль.

Фото: pxhere

Теги: альпийский переулок, дети, развод, ссора
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии