В Петербурге запустили сайт с барами, которые выступают против QR-кодов

На сегодняшний день в списке числятся 110 заведения.

В Петербурге появился сайт с барами, которые выступают против QR-кодов. Там указаны заведения сферы общепита и торговли, которые не желают соблюдать коронавирусные ограничения. Об этом сообщает "peterburg2.ru" со ссылкой на основателя "барного сопротивления" Александр Коновалов.

На сегодняшний день в списке числятся 110 заведения. По словам предпринимателя, еще более 20 проходят модерацию. В первую волну пандемии некоторые бары также выступали против ограничений - они пускали гостей после 23:00.

Недавно губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что первые проверки января показали, что петербургский сервис готов работать по строгим правилам. Однако более 100 заведений поддержали бойкот против QR-кодов.

Напомним, что введение ограничительных мер несколько раз откладывали. Изначально они должны были вступить в силу 1 декабря, власти перенесли их на 27 декабря, а затем отодвинули на 2 января. Предприниматели обратились к бизнес-омбудсмену, так как не готовы к новым требованиям. Бизнес попросил Смольный отложить введение QR-кодов до февраля, однако просьбы не были услышаны. Судя по всему, теперь предприниматели не готовы идти на переговоры с городской властью.

Ранее петербургский ресторатор Александр Коновалов заявил, что не будет проверять QR-коды у посетителей. Создатель "карты сопротивления" опубликовал пост в Instagram.

Фото: Piter.tv