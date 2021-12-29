Беглов: в Петербурге снижается количество количество нарушений антиковидных требований

Туристы, посетившие город, также соблюдали действующие правила.

В Петербурге в основном соблюдают антиковидные ограничения предприятия сферы общественного питания, торговли и услуг. Об этом в понедельник, 10 января, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России" .

Так, доля нарушений сокращается. Кроме этого, туристы, посетившие город, также соблюдали действующие правила. Беглов добавил, что первые проверки января показали, что петербургский сервис готов работать по строгим правилам. Важно, что с каждым последующим контрольным мероприятием доля выявленных нарушений снижается.

Отмечается, что в Петербурге проходят проверки по выполнению предприятий требований постановления.

Ранее за неделю в Петербурге проверили 154 предприятия на соблюдение антиковидных мер. Нарушения выявлены лишь в 8 предприятиях.

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