За неделю в Петербурге проверили 154 предприятия на соблюдение антиковидных мер

Нарушения выявлены лишь в 8 предприятиях.

На прошлой неделе сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) проверили 154 предприятия в общепите, торговле и сфере услуг, расположенные в Московском, Невском, Приморском, Кировском, Выборгском, Фрунзенском, Василеостровском, Адмиралтейском и Центральном районах, на соблюдение антиковидных мер. Большая часть из них соблюдает противоэпидемические требования. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе рейда специалисты проверили 113 магазинов, 24 кафе и ресторана, 17 объектов по предоставлению услуг. Нарушения выявлены лишь в 8 предприятиях: отсутствовали QR-код, разметки для дистанцирования посетителей или СИЗов у сотрудников, журналов дезинфекции и термометрии. Нарушителей ждет штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей – для юридических лиц.



Напоминаем, Смольный смягчил ковидные ограничения перед Новым годом. Введение QR-кодов в общепите и объектах розничной торговли переносится с 27 декабря на 2 января. В новогоднюю ночь общепит сможет работать без ограничений по времени. Также с 1 января заполняемость кинотеатров увеличивается с 50% до 75%.

Фото: пресс-служба ККИ