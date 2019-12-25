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За неделю в Петербурге проверили 154 предприятия на соблюдение антиковидных мер
Сегодня, 11:57
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За неделю в Петербурге проверили 154 предприятия на соблюдение антиковидных мер

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Нарушения выявлены лишь в 8 предприятиях.

На прошлой неделе сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) проверили 154 предприятия в общепите, торговле и сфере услуг, расположенные в Московском, Невском, Приморском, Кировском, Выборгском, Фрунзенском, Василеостровском, Адмиралтейском и Центральном районах, на соблюдение антиковидных мер. Большая часть из них соблюдает противоэпидемические требования. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе ведомства. 

В ходе рейда специалисты проверили  113 магазинов, 24 кафе и ресторана, 17 объектов по предоставлению услуг. Нарушения выявлены лишь в 8 предприятиях: отсутствовали QR-код, разметки для дистанцирования посетителей или СИЗов у сотрудников, журналов дезинфекции и термометрии. Нарушителей ждет штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей – для юридических лиц. 


Напоминаем, Смольный смягчил ковидные ограничения перед Новым годом. Введение QR-кодов в общепите и объектах розничной торговли переносится с 27 декабря на 2 января. В новогоднюю ночь общепит сможет работать без ограничений по времени. Также с 1 января заполняемость кинотеатров увеличивается с 50% до 75%.

Фото: пресс-служба ККИ

Теги: кки, рейды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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