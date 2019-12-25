В новогоднюю ночь общепит в Петербурге сможет работать без ограничений по времени

В Петербурге QR-коды в общепите начнут требовать со 2 января

В Петербурге перенесли введение QR-кодов для похода в рестораны и ТЦ. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Согласно тексту, опубликованному на сайте Смольного, введение QR-кодов в общепите и объектах розничной торговли переносится с 27 декабря на 2 января. В новогоднюю ночь общепит сможет работать без ограничений по времени. Также с 1 января заполняемость кинотеатров увеличивается с 50% до 75%.

Помимо прочего, срок действия отрицательного ПЦР-теста теперь определяется от времени получения результата и составляет 48 часов.

Ранее большинство жителей Петербурга поддержали идею введения QR-кодов.

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