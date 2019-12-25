Большинство жителей Петербурга поддержали идею введения QR-кодов

Между тем, 44% респондентов относятся к QR-кодам крайне негативно.

Во вторник, 21 декабря, аналитики портала HeadHunter поделились итогами исследования, согласно которому треть петербуржцев поддерживают введение QR-кодов.

Между тем, 44% отнеслись к инициативе крайне негативно. Терпимее относятся к идее сотрудники производства, юристы, бухгалтеры, представители рабочих профессий и транспортники. А вот 47% работников ресторанно-гостиничной сферы, которые чаще остальных сталкиваются с коронавирусными ограничениями, недовольны введением.

Также разного мнения придерживаются горожане разного возраста: поддерживают коды петербуржцы от 55 лет и старше. Недовольны ими горожане до 24 лет.

Конечное решение примут в четверг.

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