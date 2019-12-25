Решение о введении QR-кодов в общепите и ТРК в Петербурге примут в четверг

Не исключено, что власти могут пойти навстречу рестораторам.

В этот четверг, 23 декабря, в Смольном примут конечное решение о необходимости введения QR-кодов для доступа в бары и рестораны, а также в торгово-развлекательные центры Петербурга. Об этом сообщил "Деловой Петербург" со ссылкой на бизнес-омбудсмена Александра Абросимова.

Смольный уже сдвигал сроки введения QR-кодов с 1 на 27 декабря из-за хороших темпов вакцинации. Штаб примет конечное решение о принятии кодов в четверг. Предполагается, что власти могут пойти навстречу рестораторам и перенесут введение ограничений на 2022 год.

Фото: Pexels